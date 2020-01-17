Украинские переговорщики в Минске не поднимали в присутствии делегатов из Донецка вопрос о создании подгруппы по вопросам границы. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передает ДАН 17 января

В Киеве назвали условие для проведения выборов в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что представители Украины якобы предложили создать дополнительную подгруппу — по вопросам границы.

«Вчерашнее заявление представителей Украины о якобы выдвинутом ими в Минске предложении создать подгруппу по вопросам границы — это откровенная ложь, при нас ничего подобного украинской стороной не озвучивалось», — заявила Никонорова.

Она добавила, что действия нынешних переговорщиков от Украины напоминают политику команды экс-президента Украины Петра Порошенко, пытавшейся «извратить логику» Комплекса мер и получить контроль над границей, опустив вопрос об особом статусе Донбасса.

В четверг, 16 января, в белорусской столице прошла первая в 2020 году встреча Контактной группы. На повестку, в частности, были вынесены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения огня, согласования новых участков разведения сил и средств, устранения нарушений после обмена пленными, закрепление особого статуса в Конституции Украины.