В Подкарпатском воеводстве Польши установят новейшую умную систему слежения за границей с Украиной. Об этом на днях сообщает «Польское радио»

Кабмин создал систему слежения за выполнением Соглашения об ассоциации с ЕС © Андрей Лубенский говорится в материале.

После каждого входа в зону, которую эта система будет контролировать, в оперативном центре будет срабатывать сигнал тревоги.

На обеспечение безопасности между пунктами пропуска в Медыке и Корчовой выделят 22 миллиона злотых (почти 355 млн рублей).

Планируется, что система слежения будет готова уже в следующем году.