«На отрезке от Медыки до Корчовой будет установлено более 200 камер и разных систем, которые фиксируют ситуацию на линии границы. Фактически речь идет о своеобразном барьере, невидимом для человека», — говорится в материале.
После каждого входа в зону, которую эта система будет контролировать, в оперативном центре будет срабатывать сигнал тревоги.
На обеспечение безопасности между пунктами пропуска в Медыке и Корчовой выделят 22 миллиона злотых (почти 355 млн рублей).
Планируется, что система слежения будет готова уже в следующем году.