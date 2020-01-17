По его данным, злоумышленников задержали по горячим следам. Оба они ранее неоднократно привлекались к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.
Более того, водитель такси на момент совершения преступления уже был подозреваемым по нескольким уголовным делам о кражах, однако преспокойно разгуливал на свободе и работал в такси, хотя был лишен водительских прав. это возмутило горожан.
«Водитель-наркоман без прав — таксист. Люди, это еще Львов?», «Их выпустят на следующий день», «90-е отдыхают и уже давно!», — ужасаются львовяне в комментариях.