Во Львове таксист под воздействием наркотиков привязал к машине платежный терминал, расположенный в парке, и вырвал его с корнем, после чего «распотрошил» устройство, изъяв из него денежные средства. Об этом рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook 17 января

Дикий, Дикий Zaxid. Как атошники и националисты воюют с прессой во Львове © Сергей Лейченков‎ / ГО "УСУ АТО"

Более того, водитель такси на момент совершения преступления уже был подозреваемым по нескольким уголовным делам о кражах, однако преспокойно разгуливал на свободе и работал в такси, хотя был лишен водительских прав. это возмутило горожан.

«Водитель-наркоман без прав — таксист. Люди, это еще Львов?», «Их выпустят на следующий день», «90-е отдыхают и уже давно!», — ужасаются львовяне в комментариях.