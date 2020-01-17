В четверг, 16 января, суд приговорил к заключению трех жителей Николаева, призывавших к созданию Николаевской Народной Республики в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служа прокуратуры Николаевской области 17 января

СБУ задержала одессита, якобы призывавшего к созданию Одесской Народной Республики © СБУ

Ленинский районный суд Николаева признал всех участников этой акции виновными по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и одному из них назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Кроме этого три человека получили по пять лет тюрьмы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на три года, а еще один человек — три года лишения свободы с освобождением с испытательным сроком на год.

Не соглашаясь с решением суда, прокурор подал апелляционную жалобу, в удовлетворении которой ему отказали.

«Занимая принципиальную позицию, прокуратурой области внесена кассационная жалоба, по результатам рассмотрения которой отменено решение Николаевского апелляционного суда в отношении трех лиц в части назначения наказания с назначением нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.

Таким образом, 16 января 2020 года приговором коллегией судей Херсонского апелляционного суда одного из николаевцев приговорили к шести годам лишения свободы, а еще двоих — к пяти.

В декабре 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе задержали мужчину, призывавшего к федерализации юго-восточных регионов Украины и созданию «Одесской Народной Республики».

На сегодняшний день на территории Украины расположены два непризнанных государства — Донецкая и Луганская Народные Республики, которые объявили о своей независимости от Киева после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

При этом 29 ноября парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», в соответствии с которым она будет проходить по линии соприкосновения до тех пор, пока не будет урегулирован спор между Киевом и Донецком.