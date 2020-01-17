Эту задачу президент поставил на встрече с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и Управления государственной охраны.
«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию, кто вел записи… Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства нужно установить круг лиц, которые присутствовали на переговорах. Также необходимо выяснить обстоятельства, при которых они происходили.