Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к прослушиванию и записи разговоров на встрече представителей правительства и Нацбанка. Об этом 17 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

Прощается, но не уходит. Эксперты об отставке премьера Гончарука © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию, кто вел записи… Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства нужно установить круг лиц, которые присутствовали на переговорах. Также необходимо выяснить обстоятельства, при которых они происходили.