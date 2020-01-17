Зеленский отметил, что в средствах массовой информации было много фейков о присутствии на ней тех или иных должностных лиц.
Фотографию, которую распространили в СМИ, он поручил исследовать правоохранительным органам и выяснить, действительно ли все названные люди были участниками встречи.
«Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов», — говорится в материале.
Зеленский также потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.