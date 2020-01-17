Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признался президенту Владимиру Зеленскому в том, что первый отрывок аудиозаписи с его совещания с министрами и представителями Нацбанка, который был обнародован в СМИ, сделан со встречи, которая продолжалась пять часов. Об этом 17 января сообщается на сайте Офиса главы государства

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Фотографию, которую распространили в СМИ, он поручил исследовать правоохранительным органам и выяснить, действительно ли все названные люди были участниками встречи.

«Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов», — говорится в материале.

Зеленский также потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.