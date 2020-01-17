Верховная Рада Украины обратилась к президенту и парламенту Италии с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении нацгвардейца Виталия Маркива. Заседание парламента 17 января транслировал телеканал «Рада»

За документ проголосовали 323 парламентария.

Депутаты отмечают, что судебный процесс проходил якобы в антиукраинской атмосфере, а доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях. Также отмечается, что суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой Bиталия Маркива), а вероятная, по мнению депутатов, причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, не расследовалось.

Кроме того Рада считает, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких и однозначных доказательств вины украинских военных и Маркива, в частности. «В следующий раз надо не оставлять свидетелей». Выводы украинцев из дела убийцы Маркива © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

«Итальянский суд не имел права устанавливать собственную юрисдикцию для оценки действий другого государства на ее собственной территории. Однако суд присяжных города Павия, вопреки норме международного права относительно иммунитетов государств от гражданской юрисдикции других стран, постановил, что Украина может быть ответчиком в гражданском производстве», — говорится в пояснительной записке к документу.

В июле 2019 года итальянский суд приговорил бойца к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. В ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года.