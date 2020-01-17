За документ проголосовали 323 парламентария.
Депутаты отмечают, что судебный процесс проходил якобы в антиукраинской атмосфере, а доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях. Также отмечается, что суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой Bиталия Маркива), а вероятная, по мнению депутатов, причастность российской и пророссийской стороны, присутствующих там во время трагедии, не расследовалось.
Кроме того Рада считает, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких и однозначных доказательств вины украинских военных и Маркива, в частности.
«Итальянский суд не имел права устанавливать собственную юрисдикцию для оценки действий другого государства на ее собственной территории. Однако суд присяжных города Павия, вопреки норме международного права относительно иммунитетов государств от гражданской юрисдикции других стран, постановил, что Украина может быть ответчиком в гражданском производстве», — говорится в пояснительной записке к документу.
В июле 2019 года итальянский суд приговорил бойца к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. В ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года.