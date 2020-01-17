Члены Кабинета министров Украины встали на сторону премьер-министра Алексея Гончарука, который оказался в центре очередного политического скандала. Об этом 17 января сообщил Интерфакс-Украина

«Хуже не будет». Должности Гончарука и Зеленского можно оставить вакантными – Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту. Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, команда Гончарука — первое правительство в истории Украины, «которое не ворует, не пришло по квотам, не имеет личных целей».

«Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов расхитителей бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения», — написал он в Facebook.

Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба утверждает, что делает все, «чтобы страна менялась к лучшему и получала еще больше международной поддержки».

А министр по делам временно оккупированных территорий Оксана Коляда назвала нынешний Кабмин «классическим правительством технократов» без политических амбиций.

О единстве в Кабмине также заявили министр образования и науки Анна Новосад и глава Министерства социальной политики Юлия Соколовская.