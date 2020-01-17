Печерский районный суд наложил арест на средства, размещенные на банковских счетах ПАО «Киевметрострой» и его подразделений. Об этом в пятницу, 17 января, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины

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