«Это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других предприятий во время строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" к жилому массиву Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в дальнейшем Офис генпрокурора планирует обратиться в суд с ходатайством о передаче этих средств в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с возможностью выплат на строительство метро под контролем государства.