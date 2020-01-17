«И хотя я всецело не поддерживаю Гончарука в его политике, в данном случае я считаю, что то, что сейчас происходит, это дикость. И в этом контексте у меня есть вопрос относительно главы СБУ. Вы слышали о том, что сейчас происходят проверки в кабинете премьер-министра? По-моему, этого не происходит. Почему глава СБУ вообще допустил возможность прослушивания одного из наивысших кабинетов?» — возмутилась она.
Федина напомнила, что ранее уже был случай с прослушиванием кабинета экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы, и «все молчали».
«Почему тогда сейчас все кричат? Я считаю, что глава СБУ должен был подать заявление на увольнение, как тот, кто не способен гарантировать безопасность заседаний и безопасность наивысших должностных лиц в государстве», — заявила она.