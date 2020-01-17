Заявление на увольнение должен был подать не премьер Алексей Гончарук, а глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, который допускает прослушивание кабинетов высших должностных лиц. Об этом 17 января заявила депутат от «Европейской солидарности» София Федина, сообщается в Facebook-группе партии

Геращенко рассказала, как Гончарук «шантажирует» Зеленского © Facebook/Iryna Gerashchenko

Федина напомнила, что ранее уже был случай с прослушиванием кабинета экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы, и «все молчали».

«Почему тогда сейчас все кричат? Я считаю, что глава СБУ должен был подать заявление на увольнение, как тот, кто не способен гарантировать безопасность заседаний и безопасность наивысших должностных лиц в государстве», — заявила она.