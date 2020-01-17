Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко словами песни российского исполнителя Максима Леонидова прокомментировал выступление премьера Алексея Гончарука в Верховной Раде, который объяснил свое заявление о желании уйти в отставку. Об этом 17 января он написал в своем Telegram-канале

«Коротко о выступлении Гончарука с трибуны Верховной Рады: я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я», — написал депутат. Геращенко рассказала, как Гончарук «шантажирует» Зеленского © Facebook/Iryna Gerashchenko

Во время выступления Гончарук обратился к президентской фракции «Слуга народа», чтобы поблагодарить за поддержку, и призвал сплотиться с правительством, чтобы принимать решения вместе. СМИ сообщали о том, что на сигнальном голосовании во фракции «Слуги народа» голосов за отставку Гончарука не хватает, чтобы его уволить.

После выступления Гончарук покинул зал парламента, несмотря на то, что депутаты требовали ответить на их вопросы.