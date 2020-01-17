«Коротко о выступлении Гончарука с трибуны Верховной Рады: я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я», — написал депутат.
Во время выступления Гончарук обратился к президентской фракции «Слуга народа», чтобы поблагодарить за поддержку, и призвал сплотиться с правительством, чтобы принимать решения вместе. СМИ сообщали о том, что на сигнальном голосовании во фракции «Слуги народа» голосов за отставку Гончарука не хватает, чтобы его уволить.
После выступления Гончарук покинул зал парламента, несмотря на то, что депутаты требовали ответить на их вопросы.