В пятницу, 17 января, глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту. Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.
«Мы не голосовали за это правительство, и поэтому не задача "Голоса" определять его судьбу. Это работа и ответственность парламентского большинства», — написал Вакарчук.
При этом Вакарчук заявил, что Гончарук не должен руководствоваться сообщениями в соцсетях и реагировать на них обращением к президенту об отставке.