Депутат фракции «Голос» в Верховной Раде Святослав Вакарчук заявил, что ответственность за работу правительства несет не весь парламент, а фракция большинства «Слуга народа», которая этот Кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком назначила. Об этом 17 января он написал на своей странице в Facebook

Прощается, но не уходит. Эксперты об отставке премьера Гончарука © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту. Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.

«Мы не голосовали за это правительство, и поэтому не задача "Голоса" определять его судьбу. Это работа и ответственность парламентского большинства», — написал Вакарчук.

При этом Вакарчук заявил, что Гончарук не должен руководствоваться сообщениями в соцсетях и реагировать на них обращением к президенту об отставке.