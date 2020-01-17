У команды президента Владимира Зеленского больше вопросов не к премьеру Алексею Гончаруку, а к олигарху Игорю Коломойскому, по указке которого, вероятно, и были слиты скандальные аудиозаписи, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Царев: Гончарука мог слить Коломойский, который враждует с командой Сороса в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В команде Зеленского претензий больше не к Гончаруку за то, что он сказал в адрес Зеленского, основная претензия к Коломойскому: зачем надо было сливать эти разговоры. У меня большое сомнение в том, что Гончарука будут сейчас увольнять. Очевидно, что его будут увольнять, но вряд ли прямо сейчас», — отметил Царев.

Он также добавил, что Зеленский сейчас не видит подходящих кандидатур на место премьера.

Ранее в Cети опубликовали аудиозаписи совещания у премьер-министра Гончарука. На записях он заявил, что у президента «примитивное понимание экономики», а также признался, что сам является в этой области «полным профаном».