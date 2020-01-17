Царев отметил, что у Коломойского с «соросятами», к которым СМИ относят Гончарука, серьезный системный конфликт, поэтому в сливе записей в окружении Зеленского подозревают именно людей олигарха.
«В команде Зеленского претензий больше не к Гончаруку за то, что он сказал в адрес Зеленского, основная претензия к Коломойскому: зачем надо было сливать эти разговоры. У меня большое сомнение в том, что Гончарука будут сейчас увольнять. Очевидно, что его будут увольнять, но вряд ли прямо сейчас», — отметил Царев.
Он также добавил, что Зеленский сейчас не видит подходящих кандидатур на место премьера.
Ранее в Cети опубликовали аудиозаписи совещания у премьер-министра Гончарука. На записях он заявил, что у президента «примитивное понимание экономики», а также признался, что сам является в этой области «полным профаном».