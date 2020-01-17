Исходя из этого на встрече международной группы по расследованию иранской катастрофы была заслушана позиция министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, добавил Пристайко.
«Я с вами согласен об аналогии МН17 и нашим самолетом, сбитым. Именно поэтому вчера на встрече пяти министров был приглашен министр иностранных дел Нидерландов, который доложил нам о расследовании», — заявил Пристайко.
Он отметил, что расследование продолжается уже пять лет, и за это время группа по расследованию получила в большинстве своем негативный опыт, в частности, относительно политических ценностей и заявлений об использовании политических инструментов.