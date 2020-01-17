Если посты премьер-министра и президента Украины останутся незанятыми, то государству от этого хуже не будет. Об этом 17 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Коломойский сбил правительство Украины во главе с Гончаруком — Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту и в Раду. Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.

Хотя кандидатура его возможного преемника пока неизвестна, по словам Ростислава Ищенко, пост премьер-министра, как и президента Украины, может занять кто угодно.

«И Гончарука, и Зеленского может заменить кто угодно, а можно вообще не менять, хуже от этого не будет. Можно оставить вакантную должность», — считает политолог.

Ищенко также напомнил, что украинский олигарх Игорь Коломойский активно боролся против нынешнего правительства и почти добился его отставки.