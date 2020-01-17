УЕФА наконец обнародовал финансовые итоги деятельности за 2018 календарный год, в котором среди самых успешных в финансовом отношении клубов европейского континента на шестом месте расположился донецкий «Шахтер», а московский ЦСКА - на 19-м. Об этом 17 января написало украинское интернет-издание «Страна»

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