Грозный возглавил «Шахтер»
Грозный возглавил «Шахтер»
© РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк
Клубы сравнивались по чистой прибыли за указанный период времени. Первую тройку составили «Монако» (€178 млн), «Тоттэнхем» (€127 млн) и «Ливерпуль» (€120 млн).

Чистая прибыль «Шахтера» в 2018 году оценивается экспертами УЕФА в €42 млн, московский ЦСКА занял 19-ю строчку с результатом €26 млн.