УЕФА наконец обнародовал финансовые итоги деятельности за 2018 календарный год, в котором среди самых успешных в финансовом отношении клубов европейского континента на шестом месте расположился донецкий «Шахтер», а московский ЦСКА - на 19-м. Об этом 17 января написало украинское интернет-издание «Страна»
Клубы сравнивались по чистой прибыли за указанный период времени. Первую тройку составили «Монако» (€178 млн), «Тоттэнхем» (€127 млн) и «Ливерпуль» (€120 млн).
Чистая прибыль «Шахтера» в 2018 году оценивается экспертами УЕФА в €42 млн, московский ЦСКА занял 19-ю строчку с результатом €26 млн.
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