Семь человек умерли в первые дни 2020 года от вируса типа AH1N1, известного как «свиной» грипп. Об этом 17 января сообщает ТСН

С начала эпидсезона грипп унес жизни 63 украинцев © РИА Новости, Григорий Собченко | Перейти в фотобанк

По словам начальницы Центра Оксаны Артемчук, наиболее действенной защитой от гриппа является вакцинация.

«Лучшее время для прививки — накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу», — сказала она.