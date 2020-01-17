Представители Центра общественного здоровья отметили, что с начала эпидсезона более 2 миллионов украинцев переболели ОРВИ и гриппом.
По словам начальницы Центра Оксаны Артемчук, наиболее действенной защитой от гриппа является вакцинация.
«Лучшее время для прививки — накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу», — сказала она.