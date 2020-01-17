Сразу после катастрофы посольство Украины в Иране заявило, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.
«Действительно, это была реакция первая в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди… Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию, полученную от иранской стороны, официально не указав, что это по информации иранской стороны», — заявил он.
Также Пристайко принес извинения за действия посольства и согласился, что на тот момент от такого ответственного заявления следовало воздержаться. Он пояснил, что посольство пыталось как можно быстрее сообщить о том, что эта трагедия произошла.