Глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил шоковым состоянием первые сообщения посольства Украины об авиакатастрофе рейса «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Трансляцию 17 января вел телеканал «Рада»

Пристайко разъяснил ситуацию с передачей Украине черных ящиков сбитого в Иране самолета © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Действительно, это была реакция первая в состоянии шока, который пережило наше посольство, прибыв на место, где погибли наши люди… Посольство сделало ошибку в том, что оно подало информацию, полученную от иранской стороны, официально не указав, что это по информации иранской стороны», — заявил он.

Также Пристайко принес извинения за действия посольства и согласился, что на тот момент от такого ответственного заявления следовало воздержаться. Он пояснил, что посольство пыталось как можно быстрее сообщить о том, что эта трагедия произошла.