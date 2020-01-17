Украинский олигарх Игорь Коломойский уже почти добился отставки правительства Украины во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Об этом 17 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

В пятницу, 17 января, глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту.

Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.

Часа вопросов к Кабмину не будет из-за заявления Гончарука об отставке — Разумков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игорь Коломойский.

Ищенко также напомнил, что все сотрудники Зеленского, включая всех министров, они в этом сами признавались, написали заявления об отставке при назначении на должность.

«Таким образом, я исхожу из того, что не Гончарук написал заявление об отставке, а Зеленский дал ход его ранее написанному заявлению. Это значит, что Коломойский добился своего, и это правительство он, очевидно, уже почти сбил, осталось только дождаться, когда пройдет официальная церемония», — объяснил политолог.

Ищенко добавил, что Гончарука просто уведомили о том, что его прошение об отставке будет пущено в ход, после чего он выступил с соответствующим заявлением.