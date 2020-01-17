В пятницу, 17 января, глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту.
Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.
По словам политолога, об отставке Гончарука на Украине говорили начиная с ноября и очень уверенно прогнозировали не позже апреля. И было очевидно, что отставки Гончарука добивается Игорь Коломойский.
Ищенко также напомнил, что все сотрудники Зеленского, включая всех министров, они в этом сами признавались, написали заявления об отставке при назначении на должность.
«Таким образом, я исхожу из того, что не Гончарук написал заявление об отставке, а Зеленский дал ход его ранее написанному заявлению. Это значит, что Коломойский добился своего, и это правительство он, очевидно, уже почти сбил, осталось только дождаться, когда пройдет официальная церемония», — объяснил политолог.
Ищенко добавил, что Гончарука просто уведомили о том, что его прошение об отставке будет пущено в ход, после чего он выступил с соответствующим заявлением.