В декабре 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия, Украина), на котором стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса: после трехлетнего перерыва состоялся саммит в "нормандском формате"… Рассчитываем, что принятые решения в Париже в декабре позволят продвигаться по пути выполнения Минского комплекса мер, но конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме [экс-президента Украины Петра] Порошенко», — заявил Лавров.
В принятом по итогу парижского саммита коммюнике подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате» и предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.
Лидеры «четверки» также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня на востоке Украины. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».