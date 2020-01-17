И. о. главы МИД РФ Сергей Лавров считает, что в 2019 году удалось добиться подвижек в урегулировании внутриукраинского кризиса, и решения парижского саммита в «нормандском формате» не должны оставаться на бумаге. Он заявил об этом, подводя итоги российской внешней политики за прошлый год, передает РИА Новости 17 января

«Насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно» - Лавров © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Удалось добиться подвижек в деле урегулирования внутриукраинского кризиса: после трехлетнего перерыва состоялся саммит в "нормандском формате"… Рассчитываем, что принятые решения в Париже в декабре позволят продвигаться по пути выполнения Минского комплекса мер, но конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме [экс-президента Украины Петра] Порошенко», — заявил Лавров.

В принятом по итогу парижского саммита коммюнике подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате» и предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе.

Лидеры «четверки» также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня на востоке Украины. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».