Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины», после того как они будут исследованы в Иране. Об этом 17 января сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, трансляцию выступления вел телеканал «Рада»

Пристайко отметил, что накануне говорил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом. Помощник Зеленского сомневается в непреднамеренности Ирана атаковать Boeing © uaportal.com

«Так как ответственность лежит в первую очередь на властях Ирана по расследованию в любом случае, согласно Чикагской конвенции предлагается следующий алгоритм действий. Совестная команда по расследованию — иранская, канадская и мы — тоже присоединяется к ней, получит доступ к черным ящикам на месте», — заявил он.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что после этого иранская сторона отдельно готова передать Украине черные ящики. По словам министра, это соответствует международным нормам.