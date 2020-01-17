Пристайко отметил, что накануне говорил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.
«Так как ответственность лежит в первую очередь на властях Ирана по расследованию в любом случае, согласно Чикагской конвенции предлагается следующий алгоритм действий. Совестная команда по расследованию — иранская, канадская и мы — тоже присоединяется к ней, получит доступ к черным ящикам на месте», — заявил он.
Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что после этого иранская сторона отдельно готова передать Украине черные ящики. По словам министра, это соответствует международным нормам.