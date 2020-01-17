Внесение кандидатуры Дениса Шмыгаля на пост министра развития общин и территорий связано с договоренностями главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и олигарха Рината Ахметова. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил Telegram-канал «Тень на плетень» со ссылкой на собственные источники

«Сегодня в Верховной Раде рассмотрят вопрос увольнения министра развития общин и территорий Украины Алёны Бабак. На ее место вносится кандидатура Дениса Шмыгаля — главы Ивано-Франковской ОГА. Шмыгаля на должность губернатора лоббировал Ринат Ахметов. Таким образом, это назначение связано с договоренностями Богдана и Ахметова по голосованию за рынок земли и децентрализацию. В копилку позитивного голосования Ахметов гарантировал 6 голосов», — говорится в сообщении.