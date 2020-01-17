«Сегодня в Верховной Раде рассмотрят вопрос увольнения министра развития общин и территорий Украины Алёны Бабак. На ее место вносится кандидатура Дениса Шмыгаля — главы Ивано-Франковской ОГА. Шмыгаля на должность губернатора лоббировал Ринат Ахметов. Таким образом, это назначение связано с договоренностями Богдана и Ахметова по голосованию за рынок земли и децентрализацию. В копилку позитивного голосования Ахметов гарантировал 6 голосов», — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал сообщил, что после слива записей совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука президент Владимир Зеленский поручил Богдану курировать работу Кабмина и следить за состоянием дел во фракции.