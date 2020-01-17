«Согласно сообщению, 12 и 13 декабря 2019 зафиксировано трансляцию на брифинге Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором демонстрировались аудиозаписи телефонных разговоров участников уголовного дела, содержащие ненормативную лексику», — говорится в сообщении.
В частности, 12 декабря 2019 в промежутках времени с 17:07 до 18:15 и с 19:58 до 20:54 (с повтором 13 декабря 2019 с 06:48 до 07:47) на слова, принадлежащие к грубой лексике, был наложен звуковой сигнал.
Те же самые записи телефонных разговоров прозвучали в эфире 12 и 13 декабря соответственно в 19:24 и в 06:12.
«Трансляция брифинга с ненормативной лексикой в любое время, доступное для просмотра детьми, является признаком нарушения заказчиком ч. 2 ст. 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" в части трансляции программ или видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков», — отметили в Нацсовете.
Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку детского телеканала «Малятко-ТV» («Малыш-TV») из-за недостаточного освещения им темы голодомора.