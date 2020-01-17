Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет выездную проверку телеканала ZIK из-за трансляции брифинга Министерства внутренних дел страны по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 16 января

«Согласно сообщению, 12 и 13 декабря 2019 зафиксировано трансляцию на брифинге Министерства внутренних дел по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором демонстрировались аудиозаписи телефонных разговоров участников уголовного дела, содержащие ненормативную лексику», — говорится в сообщении.

В частности, 12 декабря 2019 в промежутках времени с 17:07 до 18:15 и с 19:58 до 20:54 (с повтором 13 декабря 2019 с 06:48 до 07:47) на слова, принадлежащие к грубой лексике, был наложен звуковой сигнал.

СМИ на Украине: При Порошенко "душили" и сажали, при Зеленском сделают то же самое, но по закону © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Трансляция брифинга с ненормативной лексикой в ​​любое время, доступное для просмотра детьми, является признаком нарушения заказчиком ч. 2 ст. 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" в части трансляции программ или видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, умственному или нравственному развитию детей и подростков», — отметили в Нацсовете.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку детского телеканала «Малятко-ТV» («Малыш-TV») из-за недостаточного освещения им темы голодомора.