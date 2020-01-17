Братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против экс-президента Украины Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум 140 миллионов долларов за невыполненные условия сделки о покупке доли в телеканале «1+1», передает ZN.ua 16 января

Суркис так и не понял своего наказания © Илья Хохлов Отмечается, что иск был принят судом в соответствии со всеми процедурами. В течение четырех месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований.

Первое заседание по делу может состояться в мае.

В мае 2019 года олигарх Игорь Коломойский заявил, что, как только Порошенко оставит президентский пост, его ждет иск от Суркисов. По словам бизнесмена, в 2015 году экс-президент хотел выкупить 50% прав на «1+1»: 25% акций он якобы планировал выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о приобретении еще 25%.

Сумма сделки должна была составить около 240-250 миллионов долларов, отмечал Коломойский. Порошенко собирался заплатить за долю Суркисов 140 миллионов долларов с рассрочкой на восемь лет, но, по данным олигарха, после заключения контракта передумал.