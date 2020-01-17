Отмечается, что иск был принят судом в соответствии со всеми процедурами. В течение четырех месяцев стороны должны передать суду весь пакет документов, доказательств и требований.
Первое заседание по делу может состояться в мае.
В мае 2019 года олигарх Игорь Коломойский заявил, что, как только Порошенко оставит президентский пост, его ждет иск от Суркисов. По словам бизнесмена, в 2015 году экс-президент хотел выкупить 50% прав на «1+1»: 25% акций он якобы планировал выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о приобретении еще 25%.
Сумма сделки должна была составить около 240-250 миллионов долларов, отмечал Коломойский. Порошенко собирался заплатить за долю Суркисов 140 миллионов долларов с рассрочкой на восемь лет, но, по данным олигарха, после заключения контракта передумал.