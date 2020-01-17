Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет курировать новую программу аналитического центра «Украинский институт будущего» (UIF). Об этом сообщила пресс-служба центра 16 января

«К команде Украинского института будущего (UIF) присоединился украинский политик, дипломат, а также министр иностранных дел Украины 2014-2019 годов Павел Климкин. Он будет руководить программой европейских, региональных и российских исследований, которую UIF вводит с января этого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными направлениями этой программы будут противодействие «российской агрессии против Украины», черноморская безопасность, позиционирование Украины в регионе Центральной и Восточной Европы и комплексная интеграция в европейское и трансатлантическое пространство.

Климкин возглавлял МИД Украины с июня 2014 года. После избрания президентом Владимир Зеленский дважды вносил в Верховную Раду представления об увольнении Климкина, но депутаты не поддержали их, хотя сам министр обращался к парламентариям с просьбой отправить его в отставку.

Он был уволен 29 августа — в первый день работы Верховной Рады ІХ созыва.