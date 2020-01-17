Обломки сбитого украинского Boeing иранцы разбирали на металлолом и сувениры, а остатки лайнера просто свернули бульдозером. Подробностями о работе группы по расследованию авиакатастрофы под Тегераном директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин поделился на своем YouTube-канале 16 января

Иран не отвечает на второй запрос Украины о доступе к «черным ящикам» сбитого Boeing — ГПУ © пресс-служба ГП Украины

На следующий день группе удалось осмотреть территорию крушения лайнера.

«На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа — иранцев, [которые] собирали остатки, вещи, обломки: кто сдавал на металлолом, кто себе на память принимал», — рассказал эксперт.

Полноценный доступ к останкам воздушного судна украинцы получили лишь 10 января. Тогда было выяснено, что у самолета отсутствуют нижняя часть, кабина, которую довезли позднее, и пассажирские кресла, из которых нашли только четыре штуки. А на личных вещах эксперты обнаружили следы от поражающих элементов.

«Нам тогда стало понятно, что произошло, как случилось, каким образом… Нашли места, где мы увидели действие поражающих элементов, ракеты. Представители иранских властей увидели, приехали очень много машин с представителями, посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, завтра будем разбирать», — сказал Рувин.

Он отметил, что на следующий день по предварительной договоренности украинским экспертам должны были дать доступ к обломкам, однако утром 11 января был получен отказ. Тогда иранские власти официально признали, что самолет был сбит ракетой.

При этом черные ящики самолета остались в Иране, и пока их не выдают украинской стороне. Офис генпрокурора Украины уже дважды направлял соответствующий запрос в Тегеран, но ответа так и не получил.

Самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Одиннадцатого января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит в результате «непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении самолета.