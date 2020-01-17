Министерство обороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Они были обнародованы на сайте ведомства 17 января

Как на самом деле относились к евреям в Польше накануне Второй мировой войны © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, Bild 119-5592-14A / CC-BY-SA 3.0 | Перейти в фотобанк раздел основан на уникальных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. В нем собрана подборка о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

Минобороны отметило, что публикация направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории и попыткам пересмотра итогов Второй мировой войн.

«О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта. В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки», — говорится в сообщении.

Также в разделе представлены документы о зверствах фашистов в Польше и террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах. Там также содержатся данные о том, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время ВОВ были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев.

Кроме этого, имеется информация, что в июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремной площади для обмена военнопленными. Однако, как отмечается, собравшихся отправили в лагерь, куда ранее были свезены все евреи, где все они и были «умерщвлены».

Документы также свидетельствуют, что гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия. Согласно документу, прямо на улицах Варшавы возникли могильные холмы, в которых были захоронены до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков.

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После освобождения левобережная часть польской столицы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери были оценены в $2,5 миллиарда.

По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тыс. солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году — в пятую годовщину капитуляции Германии.