Ранее фракция «Слуги народа» подтвердила информацию о том, что министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об отставке.
Ее увольнение планируют рассмотреть на заседании комитета 17 января. Вместо нее на пост главы ведомства и вице-премьера будет назначен Шмыгаль.
Бабак возглавила Министерство развития общин и территорий в августе 2019 года. Ей досталось новосозданное министерство, которое появилось при новом Кабмине. При этом не все были довольны назначением Бабак: ее называли грантоедкой из «Самопомощи» и вменяли ей в вину развал ЖКХ.
Шмыгаль в январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго» Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был замначальника ГУ Миндоходов во Львовской области.
В июле 2019 года он был назначен губернатором Ивано-Франковской области.