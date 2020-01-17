Профильный комитет Верховной Рады намерен назначить губернатора Ивано-Франковщины Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины. Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам организации государственной власти - документ обнародовало «Новое время» 16 января

Гончаренко: Министр общин и территорий Бабак уходит в отставку по собственному желанию © wikipedia.org Алена Бабак написала заявление об отставке.

Ее увольнение планируют рассмотреть на заседании комитета 17 января. Вместо нее на пост главы ведомства и вице-премьера будет назначен Шмыгаль.

Бабак возглавила Министерство развития общин и территорий в августе 2019 года. Ей досталось новосозданное министерство, которое появилось при новом Кабмине. При этом не все были довольны назначением Бабак: ее называли грантоедкой из «Самопомощи» и вменяли ей в вину развал ЖКХ.

Шмыгаль в январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК «Западэнерго» Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был замначальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

В июле 2019 года он был назначен губернатором Ивано-Франковской области.