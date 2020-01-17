Объем черного рынка газа на Украине может достигать 600 миллионов долларов в год. Об этом исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил в опубликованном на днях интервью изданию «Гордон»

В бюджете нет денег, но транзит российского газа будет. Главное в экономике Украины с 13 по 19 декабря © REUTERS, Annegret Hilse | REUTERS, Annegret Hilse | Перейти в фотобанк

Исходя из того, что объем украинского рынка составляет приблизительно 30 миллионов кубометров, то, по его мнению, объем черного рынка газа на Украине может составлять от 60 миллионов до 600 миллионов долларов в год.

Ранее гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что каждый год облгазы несанкционированно отбирают из газотранспортной системы газ на сумму около 10 миллиардов гривен (25,5 миллиардов рублей).