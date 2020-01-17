«Если есть черный рынок других товаров — например, рынок спирта, — следовательно, при их производстве должны потреблять и газ. Относительно черного рынка газа оценки очень разные, в среднем — примерно от 1% до 10% объема потребления на рынке. Это газ, который потребляют втемную, то есть за него платят наличными», — сказал Витренко.
Исходя из того, что объем украинского рынка составляет приблизительно 30 миллионов кубометров, то, по его мнению, объем черного рынка газа на Украине может составлять от 60 миллионов до 600 миллионов долларов в год.
Ранее гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что каждый год облгазы несанкционированно отбирают из газотранспортной системы газ на сумму около 10 миллиардов гривен (25,5 миллиардов рублей).