Глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко рассказал, что не верит ни на йоту словам Льва Парнаса, которые касались, в частности, возможных ограничений или же полного прекращения американской военной помощи Киеву.
«Честно говоря, я никогда не беседовал с ним (Львом Парнасом — ред.) лично, но я не верю ни единому его слову, и тем вещам, которые он сейчас озвучивает», — цитирует руководителя МИД Украины CNN.
Кроме того, Пристайко заверил, что объем и параметры военно-технической помощи США Украине пересматривается ежегодно, как минимум дважды. Поэтому, по его словам, украинское руководство осведомлено, что в текущем году ее также будут пересматривать. При этом ее размер могут как уменьшить, так и увеличить, отметил он.
Пристайко подчеркнул, что он лично не знаком с Львом Парнасом, и полагает, что сейчас этот человек подобными действиями просто пытается выйти сухим из воды в деле о незаконном финансировании избирательной кампании.