Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, что отвергает скандальные заявления бизнесмена, соратника Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Льва Парнаса о якобы существующей напряженности между Киевом и Вашингтоном. Об этом 17 января он заявил в комментарии телеканалу CNN

Глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко рассказал, что не верит ни на йоту словам Льва Парнаса, которые касались, в частности, возможных ограничений или же полного прекращения американской военной помощи Киеву.

«Честно говоря, я никогда не беседовал с ним (Львом Парнасом — ред.) лично, но я не верю ни единому его слову, и тем вещам, которые он сейчас озвучивает», — цитирует руководителя МИД Украины CNN.

Украину обещали лишить любой помощи США - соратник Джулиани © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Пристайко подчеркнул, что он лично не знаком с Львом Парнасом, и полагает, что сейчас этот человек подобными действиями просто пытается выйти сухим из воды в деле о незаконном финансировании избирательной кампании.