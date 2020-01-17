Так называемая группа поддержки Украины в Палате представителей вынесла на рассмотрение Конгресса США резолюцию о двухпартийной поддержке Украины, в виду ее стремления к укреплению демократических институтов. Об этом 17 января сообщил «Голос Америки»

Инициаторами данного документа стали конгрессмены входящие в группу поддержки Украины, а именно Марси Каптур (Огайо), Энди Гарис (Мэриленд), Майк Квили (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания). Они в очередной раз обрушились с критикой на демократические процессы в Российской Федерации и противопоставили им «успехи Украины».

«В то время, когда российская демократия, увы, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для укрепления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире», — цитирует текст предлагаемой резолюции «Голос Америки».

США призвали ОБСЕ продолжать санкции против России до возвращения Крыма Украине © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Дональда Трампа и начали судебный процесс по этому делу.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Соединенные Штаты в феврале начнут финансировать ранее одобренную военную помощь Украине, которая будет направленна в первую очередь на укрепление украинского флота.