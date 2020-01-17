Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Соединенные Штаты в феврале начнут финансировать ранее одобренную военную помощь Украине, которая будет направлена в первую очередь на укрепление украинского флота. Об этом 17 января сообщил «Укринформ»

Как рассказал Владимир Ельченко, Министерство обороны США предоставит Украине $250 миллионов в 2020 году в рамках уже утвержденной программы военной помощи. При этом по его словам, достигнута договоренность, что при определенных условиях будет выделено еще $50 миллионов.

«Основным приоритетом, который был определен в ходе двусторонних консультаций между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США, является укрепление Военно-морских Украины. Существует такой термин, как москитный флот, то есть скоростные катера, которых у наших военных нет в Черном и Азовском море», — приводит словам украинского дипломата издание.

Посол Украины в США также отметил, что первый транш военной помощи поступит в феврале, а общая сумма в этом году может составить около $700 миллионов. Пример заразителен: как геополитический маятник в Украине и Молдавии качнулся с Запада на Восток © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

Владимир Ельченко напомнил, что в прошлом году США уже передали Украине два патрульных катера класса Island. По его словам, Украина ожидает в этом году передачи еще трех лодок.

При этом дипломат обратил внимание, что Госдеп США также выделил $448 миллионов на экономическую помощь, из которых $115 миллионов будут направлены на обеспечение безопасности.

«Таким образом, в этом году общая помощь США составит 698 миллионов долларов. А всего Штаты выделили 1,6 миллиарда долларов в виде помощи для обеспечения безопасности украинской стороне с начала российской агрессии против Украины», — подытожил Ельченко.