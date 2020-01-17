Лесничий из Луганской области подписал разрешительные документы на вырубку почти 9 тысяч сосен и нанес государству убытки в размере 11 миллионов гривен (почти $460 тысяч). Об этом сообщили 16 января на сайте Госбюро расследований Украины

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