«По данным следователей территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, лесничий намеренно подписал разрешительные документы на вырубку почти 9 тысяч сосен на территории природно-заповедного фонда, что нанесло ущерб государству на сумму 11 миллионов гривен», — говорится в материале.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины леснику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.