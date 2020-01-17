Депутат: Вырубка карпатских лесов разрушит экосистему Украины
Депутат: Вырубка карпатских лесов разрушит экосистему Украины
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«По данным следователей территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, лесничий намеренно подписал разрешительные документы на вырубку почти 9 тысяч сосен на территории природно-заповедного фонда, что нанесло ущерб государству на сумму 11 миллионов гривен», — говорится в материале.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины леснику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

 