Для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса необходимо установить государственный или международный контроль над границей. Об этом сообщила 16 января пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер на своей странице в Facebook

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