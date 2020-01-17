По ее словам, если границы не окажутся под контролем государства или международных наблюдателей, то не будет никаких гарантий безопасности в день голосования.
Кроме того, ненадлежащая подготовка к выборам может спровоцировать возобновление боевых действий, уточнила Олифер.
В январе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что принятие «формулы Штайнмайера» не означает проведения выборов в Донбассе любой ценой. Он утверждает, что в идеале голосование должно быть проведено параллельно с общими выборами на Украине, которые планируются на осень.