«Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживающего в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137», — говорится в материале.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Госбюро. Во вторник Рада досрочно прекратила ее полномочия в связи с ее заявлением.