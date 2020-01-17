Центризбирком Украины зарегистрировал Александра Санченко новым депутатом Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» вместо сложившей полномочия главы парламентского комитета по правовой политике Ирины Венедиктовой, назначенной врио руководителя Госбюро расследований. Об этом 16 января сообщили в группе ЦИК в Facebook

Украинцы не готовы к интернет-голосованию на выборах - глава ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживающего в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №137», — говорится в материале.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Госбюро. Во вторник Рада досрочно прекратила ее полномочия в связи с ее заявлением.