Зеленского призвали уволить премьер-министра Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского 16 января появилась петиция с предложением отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука

Автор обращения предлагает уволить его в связи с «профессиональной непригодностью и подрывом доверия к государственной власти».

«Его время на подходе». Раимов рассказал, когда Гончарук подаст в отставку © Facebook, Dmitry Raimov | Перейти в фотобанк

После этого депутаты президентской партии «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой разобраться в данной ситуации.