Зеленского призвали уволить премьер-министра Украины

Автор обращения предлагает уволить его в связи с «профессиональной непригодностью и подрывом доверия к государственной власти».
Накануне в сети были опубликованы аудиоролики с фрагментами неофициального совещания Гончарука перед встречей с лидером Украины. На записи премьер называет себя и президента «профанами» в экономике, а также просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это отразится на бюджете Украины.
После этого депутаты президентской партии «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой разобраться в данной ситуации.