Адвокат Льва Парнаса, обвиняемого американскими властями в нарушении правил предвыборной кампании, опубликовал ролик, в котором его клиент встречается с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает 17 января Washington Post

NBC выяснила, на какого украинского чиновника работали арестованные в США бизнесмены Парнас и Фруман знакомство с Парнасом и другим фигурантом расследования Игорем Фруманом. В четверг он сделал особо категоричное заявление по этому поводу.

После чего адвокат Парнаса Джозеф Бонди разместил в своем Twitter видео, на котором якобы запечатлен прием в резиденции Трампа в декабре 2016 года. Судя по ролику, Парнас общается с Трампом и представляет ему Романа Насирова — в то время главу Государственной фискальной службы Украины.

Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS.@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg — Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020

Граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.