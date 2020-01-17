В посте говорится, что в последнее время 19 января в водоемах устраиваются массовые купания с целью смыть грехи в освященной воде. Однако этот процесс якобы не приводит к духовному очищению.
Уточняется, что омовение не предписано никакими церковными правилами и среди украинцев не было распространено.
«Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас», — добавили в ПЦУ.
Раскольники призвали заменить купание бросанием в воду деревянного креста с последующим вылавливанием.
Православная церковь Украины была создана на так называемом объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ПЦУ томос об автокефалии.
В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.