США оказали большую услугу Ирану тем, что они убрали иракского лидера Саддама Хуссейна, который был их злейшим врагом. Об этом рассказал директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров 16 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» – онлайн ©

«Это фактически единение двух государств. И, конечно же, влияние Ирана как главного шиитского государства на Ирак огромное. США увидели, что уже не могут так просто управлять Ираком», — пояснил Сафаров.

Убийство генерала Сулеймани, подчеркнул эксперт, стало серьезным ударом по имиджу Ирака как независимого государства, тем более, что в ходе этой операции американский спецслужб погиб командир иракского шиитского ополчения.

Вторая услуга, добавил специалист, состояла в том, что гибель Сулеймани, по сути, отвлекла иранскую власть и общество от обсуждения вопросов, связанных с реформированием политической системы страны.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.