Таким образом, по его мнению, Вашингтон открыто предложил Тегерану сотрудничать с Багдадом, учитывая, что 67% иракского населения являются шиитами, а главные шиитские святыни находятся именно в Ираке.
«Это фактически единение двух государств. И, конечно же, влияние Ирана как главного шиитского государства на Ирак огромное. США увидели, что уже не могут так просто управлять Ираком», — пояснил Сафаров.
Убийство генерала Сулеймани, подчеркнул эксперт, стало серьезным ударом по имиджу Ирака как независимого государства, тем более, что в ходе этой операции американский спецслужб погиб командир иракского шиитского ополчения.
Вторая услуга, добавил специалист, состояла в том, что гибель Сулеймани, по сути, отвлекла иранскую власть и общество от обсуждения вопросов, связанных с реформированием политической системы страны.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Гибель украинского самолета в Иране: глобальные последствия» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.