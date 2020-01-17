Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодна отставка премьера Алексея Гончарука до тех пор, пока тот не впитал в себя весь негатив в связи с принятием закона о рынке земли, приватизации, утверждением нового трудового кодекса и другими непопулярными действиями. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в комментарии изданию Украина.ру

Премьер Гончарук назвал себя профаном в экономике, но при одном условии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

А пока, уточнил Молчанов, позиции Гончарука достаточно прочные: при нем был подписан газовый контракт, национальная валюта стабильна, кризисных явлений в экономике не наблюдается, поэтому скандал с аудиозаписью якобы совещания для него ничем не закончится.

На пост премьера должен претендовать кто-то определенный, согласованный со всеми группами влияния в окружении Зеленского, но пока такой кандидатуры не просматривается, заключил собеседник издания.