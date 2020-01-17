«Гончарука будут пытаться максимально использовать в качестве громоотвода, он спокойно досидит до сентября, пока у него парламентский иммунитет не закончится. Зеленскому будет полезно отправить его в отставку лишь тогда, когда надо будет отправить кого-то на съедение народу», — пояснил эксперт.
А пока, уточнил Молчанов, позиции Гончарука достаточно прочные: при нем был подписан газовый контракт, национальная валюта стабильна, кризисных явлений в экономике не наблюдается, поэтому скандал с аудиозаписью якобы совещания для него ничем не закончится.
На пост премьера должен претендовать кто-то определенный, согласованный со всеми группами влияния в окружении Зеленского, но пока такой кандидатуры не просматривается, заключил собеседник издания.