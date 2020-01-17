Если бы Украина села за стол переговоров 3 года назад, рассуждает эксперт, не факт, что объемы газа были бы большими, но срок контракта был бы не пять, а десять лет, поскольку другие страны подписывают контракты на 20-30 лет.
«Что касается объемов транзита газа, то компромисс не бывает однозначно выгодным для всех сторон. Если посмотреть с точки зрения оптимального заполнения ГТС Украины, то согласованный объем транзита — это невысокий показатель», — сказал Корольчук.
Получается, делает вывод специалист, что за 5 лет Украина прокачает по 45 миллиардов кубов газа, но на рынках Евросоюза складывается ситуация, при которой будет снижаться добыча газа.
В лучшем случае ряд стран стабилизируют ту добычу, которая есть сейчас, в худшем — она уменьшится, и в таком случае Украина сможет рассчитывать не на 40 миллиардов кубов, а на большую цифру, заключил он.