Компромисс по газовым переговорам является следствием того, что «Нафтогаз» постоянно затягивал процесс переговоров, создав ситуацию, когда Киеву пришлось идти на компромисс. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Юрий Корольчук в недавнем интервью изданию «ГолосUA»

Украинцы не ощутят снижения цены на газ из-за подорожания его доставки — Бизяев © Facebook, Руслан Бизяев

«Что касается объемов транзита газа, то компромисс не бывает однозначно выгодным для всех сторон. Если посмотреть с точки зрения оптимального заполнения ГТС Украины, то согласованный объем транзита — это невысокий показатель», — сказал Корольчук.

Получается, делает вывод специалист, что за 5 лет Украина прокачает по 45 миллиардов кубов газа, но на рынках Евросоюза складывается ситуация, при которой будет снижаться добыча газа.

В лучшем случае ряд стран стабилизируют ту добычу, которая есть сейчас, в худшем — она уменьшится, и в таком случае Украина сможет рассчитывать не на 40 миллиардов кубов, а на большую цифру, заключил он.