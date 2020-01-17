«Зеленский явно напуган и уже немного устал — не столько от хаотичной внутренней политики страны, сколько от международных сюрпризов — сегодня ты в Украине, а завтра ты неожиданно в Омане, а послезавтра в Москве», — указал эксперт.
Затем, рассуждает политолог, в Вашингтоне Зеленскому задают неприятные вопросы о том, что он делал в Омане или Москве и кто такой Андрей Ермак, на которые Зеленский не может ответить и прибывает в растерянности.
По его мнению, так будет несколько лет подряд, пока он будет президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах в США в ноябре 2020 года — демократы или новые республиканцы, а также вне зависимости от политической ситуации в РФ.
Украину, подчеркнул Небоженко, всегда будет преследовать «травма рождения», поскольку она возникла не в результате многолетней борьбы за независимость, а после скоропостижного распада СССР на основе сговора коммунистов и националистов Украины и рождения криминально — олигархического капитализма.