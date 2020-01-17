Сегодня на Украине больше всех не повезло Владимиру Зеленскому и его преемникам. Он явно не готовился всю свою жизнь стать президентом страны, да и сама страна не подозревала о его политическом будущем. Об этом рассказал политолог и социолог Виктор Небоженко 16 января в посте на своей странице в Facebook

Небоженко: «Украина – это «черный лебедь» мировой геополитики» © Facebook/ Виктор Небоженко

Затем, рассуждает политолог, в Вашингтоне Зеленскому задают неприятные вопросы о том, что он делал в Омане или Москве и кто такой Андрей Ермак, на которые Зеленский не может ответить и прибывает в растерянности.

По его мнению, так будет несколько лет подряд, пока он будет президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах в США в ноябре 2020 года — демократы или новые республиканцы, а также вне зависимости от политической ситуации в РФ.

Украину, подчеркнул Небоженко, всегда будет преследовать «травма рождения», поскольку она возникла не в результате многолетней борьбы за независимость, а после скоропостижного распада СССР на основе сговора коммунистов и националистов Украины и рождения криминально — олигархического капитализма.