В 2020 году один доллар вряд ли будет равняться 40 гривнам, но в 2021 году такое падение украинской валюты теоретически вполне возможно. Об этом рассказал экономист Юрий Гаврилечко на недавней пресс-конференции в Киеве

«Украина уже находится в состоянии дефолта и будет находиться в нем дальше» – Гаврилечко © Facebook/Александр Петрачков

«Вопрос, когда они будут фиксировать прибыль и выводить отсюда деньги. Когда просчитанные ими риски невозврата превысят возможную прибыль от того, что они получают. Вот и все», — подчеркнул Гаврилечко.

Если правительство и дальше будет настаивать на том, что рост украинской экономики выше 4%, то с будущего года стране придется платить 40% от этого роста международным кредиторам, а за счет чисто зарабатываемых страной денег эти долги вернуть невозможно, добавил экономист.

Поскольку Украина не может осуществлять выплаты по внешним заимствованиям без привлечения дополнительных кредитных ресурсов, по его мнению, она будет долго и прочно находится в состоянии фактического дефолта.

Кризис украинской экономики никогда не заканчивался, по большей части он связан с факторами внутри страны, и в этом состоянии вялотекущего кризиса национальная экономика будет пребывать дальше, заключил специалист.