Весенний призыв на военную службу не коснется 18-ти и 19-летних юношей за исключением тех случаев, когда они захотят пойти в армию добровольно. Об этом 16 января в Telegram написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Зеленский своим указом изменил призывной возраст на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский 16 января подписал указ, согласно которому в этом году повестки в военкоматы должны получить 18-летние граждане Украины.

Загороднюк заявил, что возраст призыва четко прописан в законе о военной службе, поэтому указ президента соответствует законодательству.

По словам министра обороны, многие молодые люди добровольно хотят пройти службу в армии в 18 лет, чтобы потом планировать свою жизнь.

«Во время весеннего призыва повестки получат молодые люди от 20 лет. Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет», — заверил глава Минобороны.

Призывы украинцев на срочную службу в этом году будут проводить с апреля по июнь, а также с октября по декабрь.

Призывной возраст на Украине был увеличен до 20 лет при президенте Петре Порошенко.