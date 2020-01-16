Украинская энергетическая компания Burisma получила известность благодаря коррупции. Об этом 16 января заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй, сообщает РИА Новости

Продукты в обмен на голоса избирателей. Зачем Трампу торговая сделка с Китаем © AFP, MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | AFP, MARK WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA | Перейти в фотобанк Хантер Байден, сын потенциального соперника Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Джо Байдена.

Демократы утверждают, что Трамп требовал от президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении Байдена-младшего, чтобы получить компромат на его отца.

«Идея о том, что нам нужны украинцы или еще кто-то, чтобы победить Байденов, так же глупа, как мысль о том, что нам нужны русские, чтобы победить Хиллари Клинтон», — цитирует РИА Новости Конуэй.

Недавно New York Times сообщила о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma Holdin и студии «Квартал 95». Якобы хакеры пытались похитить персональные данные сотрудников и завладеть электронными письмами руководителей.

Келлиэнн Конуэй не исключила, что хакерская атака на украинскую компанию может стать темой для следующего разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.