Полиция Кривого Рога задержала группу наркодилеров, которая занималась сбытом метадона и опия. Об этом 16 января сообщил отдел коммуникаций полиции Днепропетровской области

Одесские полицейские отправили в печь более трех тонн наркотиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При обысках полицейские изъяли 1,4 килограмма опия, более килограмма марихуаны, таблетки и свертки с метадоном общей стоимостью 500 тыс. гривен (более 1,2 млн рублей), а также травматический пистолет с шестью патронами.

Уголовное дело возбуждено по статье 307 УК Украины («Незаконный сбыт наркотических средств»). Фигуранты дела могут провести за решеткой от 6 до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.