Наркотики распространяли через так называемые закладки. В состав группировки входили 54-летняя женщина и ее 46-летний родственник. Руководил ими 51-летний мужчина.
При обысках полицейские изъяли 1,4 килограмма опия, более килограмма марихуаны, таблетки и свертки с метадоном общей стоимостью 500 тыс. гривен (более 1,2 млн рублей), а также травматический пистолет с шестью патронами.
Уголовное дело возбуждено по статье 307 УК Украины («Незаконный сбыт наркотических средств»). Фигуранты дела могут провести за решеткой от 6 до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.