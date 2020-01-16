«Я не буду вдаваться в подробности этого очень политизированного сейчас вопроса», — сказал он.
Также Хоффман заявил, что отправка помощи Украине не нанесла вреда национальной безопасности США.
«Мы следили за тем… чтобы помощь в итоге была отправлена (на Украину. — Ред.) без ущерба нашей национальной безопасности», — приводит его слова агентство.
Ранее в четверг Счетная Палата США заявила, что решение администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине было незаконным.