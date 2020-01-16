Помощь США Украине стала очень политизированным вопросом и в Пентагоне пока не готовы комментировать эту тему, заявил в четверг, 16 января, помощник главы американского военного ведомства Джонатан Хоффман, пишет «Интерфакс»

В Иране признали террористическими организациями армию США и Пентагон © U.S. Navy photo/Public Domain

Также Хоффман заявил, что отправка помощи Украине не нанесла вреда национальной безопасности США.

«Мы следили за тем… чтобы помощь в итоге была отправлена (на Украину. — Ред.) без ущерба нашей национальной безопасности», — приводит его слова агентство.

Ранее в четверг Счетная Палата США заявила, что решение администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине было незаконным.