В Иране признали террористическими организациями армию США и Пентагон
В Иране признали террористическими организациями армию США и Пентагон
© U.S. Navy photo/Public Domain
«Я не буду вдаваться в подробности этого очень политизированного сейчас вопроса», — сказал он.

Также Хоффман заявил, что отправка помощи Украине не нанесла вреда национальной безопасности США.

«Мы следили за тем… чтобы помощь в итоге была отправлена (на Украину. — Ред.) без ущерба нашей национальной безопасности», — приводит его слова агентство.

Ранее в четверг Счетная Палата США заявила, что решение администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине было незаконным.

 