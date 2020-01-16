Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко

«Сегодня в парламент поступит представление Премьер-министра об увольнении с занимаемой должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера о новой кандидатуре на должность министра», — говорится в сообщении.

Кабмин Украины установил ограничения зарплат и премий топ-чиновников — Гончаренко © Андрей Лубенский Елена Шуляк.

Алена Бабак была назначена на должность министра развития общин и территорий 29 августа 2019 года.