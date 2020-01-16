«Сегодня в парламент поступит представление Премьер-министра об увольнении с занимаемой должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера о новой кандидатуре на должность министра», — говорится в сообщении.
По словам Гончаренко, новый кандидат на должность министра — депутат «Слуги народа» Елена Шуляк.
Алена Бабак была назначена на должность министра развития общин и территорий 29 августа 2019 года.