Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на брифинге в Лондоне в четверг, 16 января, по результатам встречи глав МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана сообщил о создании рамочной программы по сотрудничеству с Ираном в расследовании причин катастрофы украинского «Боинга. Об этом пишет «Интерфакс-Украина»

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.

«Сегодня члены координационной группы создали рамочную программу по сотрудничеству с Ираном, которую мы опубликуем онлайн позже сегодня», — сказал Шампань.

Сбитый «Боинг». Якубин объяснил, почему Украине не стоило влезать в конфликт США с Ираном © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.