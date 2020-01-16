Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана провести расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», а также выплатить компенсации семьям всех погибших. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран, передает «РИА Новости» 16 января

Война или мир: как признание Ирана в атаке на украинский самолёт повлияет на отношения Вашингтона и Тегерана © РИА Новости, Антон Быстров | Перейти в фотобанк встречу в Лондоне, чтобы обсудить проводимое Ираном расследование авиакатастрофы.

«Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран, чьи граждане погибли при катастрофе… Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибших», — говорится в тексте заявления.

На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД также отметили, что надеются на тесное сотрудничество правительства Ирана со следствием.

Утром среды, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.