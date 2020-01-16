В четверг представители всех пяти государств провели встречу в Лондоне, чтобы обсудить проводимое Ираном расследование авиакатастрофы.
«Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран, чьи граждане погибли при катастрофе… Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибших», — говорится в тексте заявления.
На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД также отметили, что надеются на тесное сотрудничество правительства Ирана со следствием.
Утром среды, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.